Die hohen Heizkosten und ein Wasserschaden brachten den Stein ins Rollen. Die evangelikale Christengemeinde Kusel baut ihr Gemeindezentrum in der Industriestraße um. Geplant sind ein größerer Raum für Gottesdienste, ein Speisesaal, barrierefreie Sanitäranlagen sowie Büro- und Lagerräume.

Alles begann als Hausbibelkreis. Aus diesem Zusammenschluss entstand der Verein „Christliches Gemeindezentrum Kusel“, der seinen Sitz seit 1987 in der Industriestraße 15 hat – in den ehemaligen Verkaufsräumen der Firma Ketzer & Kessel. Die frühere Garage wurde zum Versammlungsraum, und Ende der 1980er Jahre wurden ein Essraum und die Küche angebaut.

Die ehemalige Lagerhalle der Firma, die Kachelöfen, Fliesen und Treppen vertrieben hatte, habe viele Jahre die Bedürfnisse der Gemeinde erfüllt, berichtet der Vorsitzende Wilfried Buhl aus Bruchmühlbach-Miesau. Wegen mangelhafter Isolation seien allerdings die Heizkosten sehr hoch gewesen. „Aus energetischen Gründen und aufgrund eines Wasserschadens wurden letztlich die Umbaupläne beim Bauamt eingereicht.“

Aus Spenden finanziert

Von Beginn an fanden Buhl zufolge in dem Zentrum Gottesdienste, Segnungen und Hochzeiten statt sowie Treffen der im Kreisjugendring vertretenen christlichen Pfadfinder „Royal Rangers Kusel“. Der Umbau ist laut Buhl aus Spenden finanziert worden. Zu der Investitionshöhe machte er keine Angaben. Nach dem Umbau sollen unter anderem die Pfadfinder, die Puppenbühne sowie ein ehrenamtlicher Hausmeister dort neue Räume vorfinden. Die Arbeiten am Rohbau sind mittlerweile fast abgeschlossen.

Die Gemeinde – rund 50 Personen aus einem Umkreis von etwa 30 Kilometern – treffe sich sonntags zum Gottesdienst. „Aufgrund der aktuellen Situation finden die Gottesdienste jedoch online statt“, erläutert Buhl und fügt hinzu: „Diese Umstellung war für die Gemeinde kein Nachteil, da sie durch den Umbau bereits im Vorfeld auf eine Übertragung eingestellt war.“

Engagement der Puppenbühne

Die als Verein organisierte Christengemeinde Kusel ist eine freie evangelikale Gemeinde mit charismatischer Prägung. Sie wird von zwei „Ältesten“ geleitet und von Diakonen und einem Mitarbeiter-Team unterstützt. Die freikirchliche Gemeinde habe vor allem durch die Pfadfinder „Royal Rangers“, die dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden angeschlossen ist, auch Kontakt zu anderen christlichen Gemeinden in Deutschland, berichtet Buhl. Auch durch das Engagement der Puppenbühne ist sie schon bekannt geworden. Buhl zufolge wird im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit derzeit eine Zusammenarbeit mit einer landeskirchlichen Gemeinschaft in die Wege geleitet. Der Verein hoffe, die Kinder- und Jugendarbeit bald wieder vollständig in Präsenzform aufnehmen zu können.