Die evangelische Kirchengemeinde Wolfstein bekommt eine neue Pfarrerin. Wie die Evangelische Kirche der Pfalz mitteilte, wird Eva Mähnert am 1. März das Pfarramt antreten. Die Theologin folgt auf Kira Seel, die im vergangenen Juni nach Kaiserslautern wechselte. Ebenfalls im Kirchenbezirk „An Alsenz und Lauter“ wird zum Monatswechsel Anja Best als neue Pfarrerin eingesetzt. Ihr Ehemann Sebastian Best hat bereits das Pfarramt in Nußbach inne. Seine Ehefrau wird zur Dienstleistung antreten, das bedeutet, sie hat keine eigene Gemeinde. Im Kirchenbezirk Homburg, der auch in den Kreis Kusel hineinreicht, wird Miriam Laubscher zur Dienstleitung angestellt. Hannah Wirth, bisher Vikarin in Brücken-Altenkirchen, tritt ihre erste Pfarrstelle in Thaleischweiler an. Insgesamt wurden elf neue Pfarrer ernannt.