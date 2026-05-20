Der europäische Dorferneuerungspreis soll Dörfer vernetzen und herausragende Projekte finden und bekannt machen. Am Dienstag haben sich Fachleute Quirnbach angesehen.

Wenn in Quirnbach der sonst terminlich geradezu in Stein gemeißelte Markttag verlegt wird, dann muss schon etwas Besonderes bevorstehen. Das war in dieser Woche der Fall, in der das Markttreiben im und am Bürgerhaus ausnahmsweise schon am Dienstag stattfand. Eine Jury des Europäischen Dorferneuerungspreises (EV!RA) hatte sich angekündigt. Holger Flick, bei der Kreisverwaltung Kusel unter anderem für die Dorferneuerung zuständig, erklärte: „Das ist wirklich außergewöhnlich. Quirnbach ist in diesem Jahr die einzige Teilnehmergemeinde in Rheinland-Pfalz.“ Das Dorf ist vom rheinland-pfälzischen Innenministerium zur Teilnahme vorgeschlagen worden.

Flick freute sich, dass nach 20 Jahren wieder ein Dorf aus dem Landkreis Kusel im Wettbewerb vertreten ist. Zuletzt war 2006 Konken im Rennen. Damals zeigte sich die Jury vor allem vom „Haus der kulinarischen Landstraße“ als Zentrum der Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte und sichtbarem Zeichen der Dorferneuerung beeindruckt. Auch die Umnutzung landwirtschaftlicher Anwesen in der Ortsmitte für Wohnzwecke und das aktive Vereinsleben gefielen damals.

30 Fachleute, 25 Orte

Nun ist also Quirnbach in der Auswahl. Das Dorf zeigte sich, angeführt von Ortsbürgermeisterin Steffi Körbel, am Dienstag von seiner besten Seite. Nach dem mehrstündigen Rundgang blieben keine Fragen der Fachleute mehr offen. „Die Fachleute“, das sind für Quirnbach: Diana Ortner, Leiterin der Abteilung Bodenordnung, Fachbereich Dorferneuerung bei der Tiroler Landesregierung, Innsbruck. Sie ist seit 2022 die Vertreterin des österreichischen Bundeslands in der Jury für den Europäischen Dorferneuerungspreis. Carlo Lejeune ist Historiker und Lehrer aus Büllingen in Ostbelgien. Er war zuvor unter anderem Journalist beim Handelsblatt und beschäftigte sich wissenschaftlich mit der Entwicklung der belgischen Eifel. Lejeune ist seit 2003 Jurymitglied. Das Trio vervollständigt der aus Südtirol stammende Michael Edler. Er ist Architekt und arbeitet im Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung der Provinz Bozen in Italien. Seine Themen sind unter anderem Innenentwicklung und Nachverdichtung. Er ist seit dem vergangenen Jahr Teil des Expertenteams.

Preis ohne Preisgeld

Wie Carlo Lejeune erklärte, sind in diesen Tagen europaweit mehrere Gruppen von Fachleuten in den teilnehmenden Gemeinden unterwegs, um sich ein Bild vor Ort zu machen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Lejeune: „Wir sind drei Juroren von 20, die in Kleingruppen die 25 Bewerber besuchen.“ Das Trio hatte sich am Vortag ein Dorf bei Rotterdam in den Niederlanden angesehen.

Der Preis, der in diesem Jahr zum ersten Mal unter dem Namen „EV!RA – European Village Renewal Award“ vergeben wird, steht 2026 unter dem Motto „All different. All together“. Damit sollen „die Vielfalt der Lebensentwürfe und Erwartungen in ländlichen Gemeinden“ aufgegriffen werden, heißt es auf der Internetseite zum Preis. Geschaffen hat die Auszeichnung die Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung, ein Bürger- und Multiplikatoren-Netzwerk. Die Preise – neben dem Hauptpreis sind das noch Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze – sind keine Geldpreise, sondern Objekte wie Trophäen, Plaketten und Urkunden.

In Diskussionen wird um den Sieger gerungen

Lejeune betonte: „Es gibt überall Menschen, die Zukunft schaffen wollen. Unser Wettbewerb soll sie zusammenbringen und Konzepte austauschen lassen.“ Deshalb gab es in Quirnbach im Anschluss an einen Rundgang durch das Dorf auch ein Feedbackgespräch, in dem die Jurymitglieder Anregungen gaben. Im Anschluss an den Besuch füllten die drei Fachleute noch einen Bewertungsbogen für den Wettbewerb gemeinsam aus – der Versuch, die 25 Teilnehmergemeinden miteinander vergleichbar zu machen. Wie Edler erläuterte, geht es Mitte Juni in einer zweitägigen Konferenz ans Eingemachte, dann werden die Gruppen ihre besuchten Dörfer vorstellen und in Diskussionen die Siegergemeinden ermitteln.

Mehr zum Besuch und der Tour durch das 500-Einwohner-Dörfchen lesen Sie hier.