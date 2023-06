Erst 2024 gibt es wieder einen Europäischen Bauernmarkt im Landkreis Kusel. Ausgerichtet wird er in Konken. In einer knappen Entscheidung gab der Gemeinderat am Montagabend grünes Licht, den Markt im kommenden Jahr sowie 2025 auszurichten. Einige Ratsmitglieder machen sich jedoch Sorgen, ob genügend Helfer für die Großveranstaltung zusammenkommen. St. Julian bekundete kein Interesse mehr, den Markt auszurichtet. Dort waren bereits im Oktober 2019 die Vorbereitungen gestartet, Corona machte der Ortsgemeinde jedoch einen doppelten Strich durch die Rechnung.

Mehr zum Thema lesen Sie hier