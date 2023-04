Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über der Tattoo-Szene schwebt derzeit ein Damoklesschwert: Wegen einer Änderung der EU-Chemikalienverordnung REACH werden viele Tattoo-Farben ab Januar verboten. Von der RHEINPFALZ befragte Tätowierer sehen das Verbot aber relativ gelassen.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – also Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) ist eine Verordnung der Europäischen