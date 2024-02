Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) WestrichGlantal hat wieder Fördermittel zur Unterstützung sogenannter Ehrenamtlicher Bürgerprojekte zu vergeben. Auf die insgesamt 30.000 Euro, die zur Verfügung stehen, können sich gemeinnützige Vereine, Bürgerinitiativen oder auch nicht-organisierte Zusammenschlüsse bewerben. Die Auszahlung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.

Pro Vorhaben können bis zu 3000 Euro Förderung beantragt werden, teilt die LAG mit. Die Förderquote könne dabei bis zu 100 Prozent betragen. Wichtig sei, dass das eingereichte Projekt zu den regionalen Entwicklungszielen der Leader-Region passt und sich mindestens einem der folgenden Handlungsfelder zuordnen lässt: Gemeinden zukunftsfähig ausrichten, Wirtschaft aktiv weiterentwickeln, Erleben vielfältig gestalten und Natur- und Kulturlandschaft langfristig sichern. Bewerben können sich Projekte aus den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Oberes Glantal.

In den vergangenen Jahren wurden durch die Ehrenamtlichen Bürgerprojekte mehrere Ideen in der Region umgesetzt. Beispielsweise haben sich in Quirnbach engagierte Bürger zusammengefunden, um sich unter anderem dem Kinderspielplatz zu widmen. Gemeinsam mit jungen Eltern und dem Nachwuchs wurde der Spielplatz „aufgepäppelt“, so die LAG. Weitere Beispiele seien der Flow Trail in Landstuhl und das Repaircafé „Mach-Bar“ des AWO-Ortsvereins in Bruchmühlbach-Miesau.

Ansprechpartner prüft, ob die Idee passt

Ob die Idee inhaltlich zu den Fördermöglichkeiten passt, könne beim Regionalmanagement erfragt werden. Projekte können bei der LAG bis zum 19. April eingereicht werden. Die Auswahlentscheidung, welche Vorhaben gefördert werden sollen, trifft die LAG im Mai. Bis Ende September müssen die beantragten Vorhaben umgesetzt und abgerechnet werden.

Leader ist der Name des EU-Förderprogramms und eine Abkürzung von „Liaison entre actions de développement de l´économie rurale“ (Verbindung von Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raums).

Info

Ansprechpartner vom LAG-Regionalmanagement ist Marc Wagner. Er ist telefonisch unter 06302 9239-18 und per E-Mail an marc.wagner@entra.de zu erreichen. Weitere Informationen sind auf der Webseite der LAG zu finden: www.westrich-glantal.de.