In den kommenden Tagen stellt sich die Wetterlage um. Es wird wieder kühler, die Sonne zieht sich zurück, sogar einige Schneeflocken sind möglich. Doch schon zu Beginn der kommenden Woche könnte sich die Lage erneut ändern.

Am Ostrand des Atlantikhochs strömt kühle Luft in die Region. Gleichzeitig schickt ein Polartief Störungsfronten nach Mitteleuropa. Zwischen dem sich über den Britischen Inseln einnistenden Hochdruckgebiet und dem nach Russland wandernden Tief erreicht uns noch kältere, aber meist trockene Luft.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von einigen Auflockerungen halten sich dicke Wolken am Himmel, aus denen gelegentlich etwas Regen fällt. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Freitag: Die Wolken dominieren auch an diesem Tag das Wetter, nur selten lässt sich für einige Zeit die Sonne blicken. Am späten Nachmittag oder am Abend kann es stellenweise zu einigen Regenfällen kommen. Da im Laufe des Tages eine kältere Polarluftmasse die Region erreicht, mischen sich in höheren Lagen Schneeflocken unter die Regentropfen.

Samstag: Nach örtlichem Nachtfrost scheint zunächst für längere Zeit die Sonne. Ab dem Nachmittag werden die Wolken wieder dichter. Örtlich können Schneeflocken vom Himmel fallen. Die Temperaturen liegen im mäßig-kalten Bereich.

Sonntag: Bei spürbarem Nordostwind gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es trocken. Der unangenehme Wind lässt die Luft kälter wirken, als sie tatsächlich ist.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch gibt es reichlich Sonnenschein. Wolken sind am Himmel nur selten zu sehen. Es bleibt zunächst spätwinterlich kalt bei verbreitetem Nachtfrost. Am Mittwoch lässt der Wind nach, sodass auch die Temperaturen wieder angenehmer empfunden werden.