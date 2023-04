Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einem Jahr gibt es das Esslädchen in Eßweiler. Es läuft so gut, dass Sarah Breitzler nach und nach erweitern will: Sie kauft das alte Rathaus. Ein Café soll entstehen. Seit Kurzem ist sie im Obergeschoss mit ihrem Flowerstudio eingezogen. Was dort produziert wird, verkauft sie aber nur online – außer am Samstag, wenn Geburtstag gefeiert wird.

Sarah Breitzler ist gut im Spagat – im übertragenen Sinne: Sie verkauft im Esslädchen ebenso Waren des täglichen Bedarfs wie regionale Feinkostprodukte, die auch gut