Die Temperaturen klettern in den nächsten Tagen langsam, aber sicher in den frühsommerlichen Bereich. Wer am Sonntag etwas vorhat, der sollte sich allerdings darauf einstellen, nass zu werden.

Nach Abzug eines schwachen Störungsfeldes trocknet leicht steigender Luftdruck die Atmosphäre etwas ab. Gleichzeitig wandert bis Samstag ein Tief vom Atlantik in die Biskaya. Auf der Vorderseite dieses Tiefs wird warme Frühlingsluft aus Südeuropa in unsere Region geschaufelt. Durch die im westlichen Mittelmeer angereicherte Feuchtigkeit sind für Sonntag eine Schlechtwetterzone und erhöhtes Regenrisiko zu erwarten.

Vorhersage

Donnerstag: Dichtere Wolken wechseln sich mit einigen Auflockerungen ab. Mancherorts fällt etwas Regen, oder es gehen leichtere Schauer nieder. Bis zum Abend werden diese aber immer seltener und die sonnigen Anteile zahlreicher. Die Temperaturen bleiben noch sehr gedämpft.

Freitag: Nach nochmals frischer Nacht – teilweise mit Frostgefahr – bleibt es bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. Schauer sollten die Ausnahme bilden. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag verbreitet wieder in den zweistelligen Bereich. Die Nacht auf Samstag fällt meist sternenklar, aber überwiegend frostfrei aus.

Samstag: Der Tag startet freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten, bevor zum Nachmittag Wolkenfelder aufziehen und die Sonne zeitweise einhüllen. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen klettern in den erträglichen Frühlingsbereich.

Sonntag: Nach freundlichem Start erwärmt sich die Luft über die Mittagszeit auf recht angenehme Frühlingswerte. Ab dem Nachmittag brauen sich von Westen her jedoch mächtige Wolkenmassen zusammen, die teils gewittrige Regengüsse mit anschließender Abkühlung im Gepäck haben.

Weiterer Trend

In den folgenden Tagen geht es wechselhaft weiter. Regenfälle oder örtliche Schauer und Gewitter wechseln sich mit Sonnenschein ab. Die Temperaturen steigen nach etwas kühlerem Wochenbeginn bis Mittwoch in den frühsommerlichen Bereich. In der zweiten Wochenhälfte wird es vermutlich wieder kühler.