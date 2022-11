ASCHBACH

An der TTC-Waldhütte findet am Samstag, 3. Dezember, ab 15 Uhr ein Glühweinfest statt.

BRÜCKEN

Der Weihnachtsmarkt in und um das Diamantschleifermuseum eröffnet am Samstag, 3. Dezember, ab 16 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, ab 14 Uhr. Am Samstag gibt es um 16.30 Uhr eine Aufführung der katholischen Kita. Ab 17.15 Uhr singt der Gospelchor „Wings of Joy“. Für Musik sorgt am Sonntag um 14.30 Uhr die Musik AG der Grundschule, um 15.15 Uhr der Musikverein. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus. Die Tombola beginnt um16.30 Uhr. Zudem gibt es erstmals einen Brigger Wünschebaum. Kinder können dort ihre Weihnachtswünsche aufhängen, die Besucher mitnehmen und an Weihnachten für das jeweilige Kind erfüllen können. An beiden Tagen gibt es auch einen Bücherbasar der katholischen Bücherei (Hauptstraße 46) und eine Handarbeitsausstellung der evangelischen Frauen. Infos zum Brigger Wünschebaum per E-Mail an brigger-wuenschebaum@web.de. Verkaufsstellen für die Tombola-Lose: Wein König, Wunschstübbche, Brücken-Apotheke, Ninas Goldschmiede, Bäckerei Becker, Ihr Friseur, Weihnachtsmarkt.

CRONENBERG

Der Weihnachtshof ist angekündigt für Sonntag, 4. Dezember, von 15 bis 18 Uhr vorm Schützenhaus. Gegen 17 Uhr besucht der Nikolaus die Kinder, wofür um Voranmeldung gebeten wird. Außerdem wird unter allen Besuchern ein Gutschein für einen Tannenbaum verlost.

GINSWEILER

Auf dem Festplatz am Bürgerhaus wird am Samstag, 3. Dezember, ab 14 Uhr ein Weihnachtsmarkt eröffnet. Nachmittags besucht der Nikolaus die Kinder.

GLAN-MÜNCHWEILER

Für Samstag, 3. Dezember, wird ab 11 Uhr zum Nikolausmarkt zwischen der Volksbank und dem alten Rathaus eingeladen. Um 14 Uhr tritt der Kreischorverband NordwestPfalz auf. Der Nikolaus besucht um 15 Uhr den Markt. Um 17 Uhr sorgen die Blechquäler für Musik und ab 18.30 Uhr Tongold.

GRUMBACH

Am Sonntag, 4. Dezember, gibt es ab 10 Uhr einen Weihnachtsmarkt in den historischen Gewölben des Rheingräflichen Archivs. Kutschfahrten im Ort werden angeboten. Um 16 Uhr besucht der Nikolaus die Kinder.

HERCHWEILER

Der Nikolausmarkt am Dorfgemeinschaftshaus öffnet am Freitag, 2. Dezember, ab 18 Uhr. Angekündigt ist ein Besuch des Nikolaus.

KREIMBACH-KAULBACH

Am Samstag, 3. Dezember, gibt es ab 19 Uhr eine Nikolausparty in der Gemeinschaftshalle.

LAUTERECKEN

Es wird zum Weihnachtsmarkt für Samstag, 3. Dezember, von 12 bis 21 Uhr auf den Schloss- und Veldenzplatz sowie erstmals in den Gewölbekeller des Veldenzschlosses eingeladen. Schlossführungen werden um 15 und um 17 Uhr angeboten. Musik mit Gitarre und Gesang gibt es mit Peter Oemcke ab 13.30 Uhr und Mario Gilcher ab 17.30 Uhr. Um 17 Uhr besucht der Nikolaus die Kinder.

MATZENBACH

Der fünfstündige Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 3. Dezember, ab 15 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, neben der protestantischen Kirche in Gimsbach statt. Ein eigener Becher oder eine Tasse können von zu Hause mitgebracht werden. Ab circa 17 Uhr sorgt der Posaunenchor für ein paar musikalische Beiträge. Um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus.

OHMBACH

Der Adventstreff findet am Samstag, 3. Dezember, ab 16 Uhr im und um den Heimat- und Kulturtreff statt. Es gibt eine Vorleseaktion und eine kreative Ecke für Kinder. Zudem kommt um 17 Uhr der Nikolaus mit Geschenken. Der Erlös des Adventstreffs wird für einen guten Zweck gespendet.

RUTSWEILER

Es wird für Sonntag, 4. Dezember, von 10 bis 18 Uhr an die Pfälzerwald-Hütte eingeladen. Es gibt eine Schluckbar und Verkaufsstände von dem Atelier G. Schreck sowie den Rutswillerer Mäd, die Handarbeiten anbieten. Für Kinder gibt es gegen 15 Uhr eine Überraschung.

WALDMOHR

Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 14 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz statt. Am Sonntag tritt um 14.30 Uhr die Jugendtanzgruppe der Tanzsportgruppe des Turnvereins auf und um 15 Uhr der Kinderchor EthnoChorKids der Sängervereinigung. Um 15.30 Uhr singt der Theaterverein Spieltrieb. Anschließend können Fotos mit den Weihnachtsfiguren des Vereins gemacht werden. Diese sowie der Nikolaus verteilen an beiden Tagen Schoko-Weihnachtsmänner an die Kinder. Die beiden städtischen Kindertagesstätten bieten außerdem am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr Kinderbasteln in einem kleinen Zelt an.

WOLFSTEIN

Der Adventskeller findet am Freitag, 2. Dezember, ab 18 Uhr im Keller des Rathauses statt.