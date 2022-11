ALTENKIRCHEN

Beginn ist am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Um 15 Uhr wird der Weihnachtsmarkt am und im Rathaus eröffnet. Es singen Kinder des Kindergartens und der Grundschule. Um 17.30 Uhr trifft der Nikolaus ein. Am Abend sorgen die Musikschule Fröhlich sowie die Kohlbachtaler Musikanten für weihnachtliche Stimmung.

ASCHBACH

Zur Adventszeit wird die Alte Schmiede in der Hauptstraße, Ecke Pitzerstraße, weihnachtlich dekoriert. Getränke und Speisen gibt es beim Adventshäuschen am ersten Adventswochenende.

BOSENBACH

Der Adventsmarkt ist angekündigt für Samstag, 26. November, ab 17 Uhr. Gefeiert wird auf dem neu gestalteten Hallenvorplatz. Um 19 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch.

DUNZWEILER

Am Samstag, 26. November, findet ab 16.30 Uhr ein Nikolausmarkt vor der evangelischen Kirche statt. Gegen 17.30 Uhr erscheinen der Nikolaus und Knecht Ruprecht.

ESSWEILER

Am Samstag, 26. November, gibt es ab 14 Uhr einen Adventsbasar auf dem Dorfplatz. Dort werden Bastelarbeiten zum Verkauf angeboten. Gegen 16 Uhr besucht der Nikolaus die Kinder. Zudem gibt es eine Weihnachtstombola.

FROHNHOFEN

Für Samstag, 26. November, wird ab 17 Uhr zum Weihnachtsmarkt in und um das Bürgerhaus eingeladen. Um 18 Uhr trifft der Nikolaus beim Markt ein.

GLANBRÜCKEN

Die Adventsbude am Platz vor der Kirche ist an den Adventswochenenden jeweils freitags ab 18 Uhr und sonntags ab 17 Uhr geöffnet.

HERSCHWEILER-PETTERSHEIM

Der Weihnachtsmarkt am Gemeinde- und Vereinshaus wird am Samstag, 26. November, um 15 Uhr eröffnet. Dann gibt es eine Kinderaufführung, ein Vorlesezelt sowie einen Floh-, Bastel- und Handwerkermarkt geben. Außerdem werden Kaffee und Kuchen, Glühwein und verschiedene Speisen angeboten. Gegen 16.45 Uhr kommt der Nikolaus. Ab 17.15 Uhr gibt es musikalische Beiträge vom Musikverein.

KUSEL

An den Adventsdienstagen gibt es auf dem Kochschen Markt Musik, Essen und Trinken jeweils von 18 bis 22 Uhr: Am 29. November spielt „Just the 2“, am 6. und 13. Dezember gibt es Chorgesang, am 20. Dezember sind Chor und Bläser der Musikschule Kuseler Musikantenland mit von der Partie. Ein Weihnachtskrammarkt ist für Dienstag, 6. Dezember, angekündigt, der Adventsmarkt findet wieder am dritten Adventswochenende statt.

MEDARD

Es wird zum Weihnachtsmarkt beim Feuerwehrhaus für Samstag, 26. November, ab 15 Uhr eingeladen. Um 17.30 Uhr besucht der Nikolaus den Markt. Wer beim Auf- und Abbau oder anderweitig helfen möchte, kann sich bei den Landfrauen oder der freiwilligen Feuerwehr melden.

NANZDIETSCHWEILER

Für Samstag, 26. November, wird ab 14 Uhr zum weihnachtlichen Kunst- und Handwerkermarkt in und um die Kurpfalzhalle eingeladen. Dort kann Künstlern beim Arbeiten zugesehen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die ausgestellten Gegenstände käuflich zu erwerben. Der Nikolaus soll gegen 16 Uhr kommen.

NEUNKIRCHEN

Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 26. November, 13 bis 18 Uhr, im Pfarrhof und im Jugendheim statt.

NUSSBACH

Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 26. November, ab 14 Uhr rund um das Haus Wildanger statt.

ODENBACH

Das Weihnachtsdorf vor und in der Gemeindehalle öffnet am Sonntag, 27. November, um 11 Uhr. Der Nikolaus wird um 15.30 Uhr mit einem Platzkonzert des Musikvereins begrüßt.

REHWEILER

Am Samstag, 26. November, gibt es von 14 bis 22 Uhr einen Weihnachtsmarkt am Dorfgemeinschaftshaus. Ab 16 Uhr singt der Gesangsverein. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus zu den Kindern.

SCHELLWEILER

Am Dorfgemeinschaftshaus wird Weihnachtsmarkt gefeiert am Samstag, 26. November, ab 16 Uhr. Der Musikverein Schellweiler spielt auf.

STEINBACH

Das Adventscafé mit Kreativbasar der Landfrauen beginnt am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr im Gemeindehaus.

THEISBERGSTEGEN

Der Weihnachtsmarkt findet am Sonntag, 27. November, ab 14 Uhr im Mühlhof vorm Feuerwehrhaus statt. Angekündigt sind Liedvorträge der Kindergarten- und Grundschulkinder sowie musikalische Unterhaltung durch die Bläserklasse des Gymnasiums Kusel.

WALDMOHR

Am Samstag, 26. November gibt es von 9 bis 13 Uhr einen Adventswochenmarkt auf dem Marktplatz. Die Grundschule eröffnet Verkaufsstände und sorgt mit ihrem Schulchor unter der Leitung von Sonja Buttkereit für musikalische Beiträge. Foodsharing Oberes Glantal stellt kostenlose, vor der Mülltonne gerettete Lebensmittel zur Verfügung und informiert über das Projekt. Es gibt einen Infostand des Smart-City-Projekts des Landkreises. Das Jugendhaus hat einen Bastelstand und der SPD-Ortsverein verteilt Weihnachtsmänner, solange der Vorrat reicht. Zudem werden Adventskränze verkauft und der Obst- und Gartenbauverein bietet Misteln an. Der Weihnachtsmarkt findet am zweiten Adventswochenende statt.

WIESWEILER

Am Samstag, 26. November, gibt es ab 15 Uhr einen Adventsmarkt am Happy Holzhäuschen.

WOLFSTEIN

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz wird am Samstag, 26. November, um 14 Uhr eröffnet. Im Rathauskeller finden um 16 Uhr und um 18 Uhr Weihnachtsaufführung der Jugend des Theatervereins Wolfsteiner Komödianten statt, der Eintritt ist frei. Die Königsland Swingband veranstaltet das Swing-Café: um 15 und um 16 Uhr spielt sie im Probenlokal Swing-Weihnachtslieder. Um 17.30 Uhr werden klassische Weihnachtsstücke auf dem Platz dargeboten.