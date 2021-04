„Nein, ein alltäglicher Fall ist das sicherlich nicht.“ Jörg Berres, Präsident des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, unterstreicht mit diesem Zitat im RHEINPFALZ-Gespräch die Tragweite des Prüfberichtes über die Haushaltsführung des Kreises Kusel. Das könnte weitere Folgen nach sich ziehen.

In der Landeshaushaltsordnung von Rheinland-Pfalz ist festgehalten, dass der Rechnungshof andere Behörden informieren kann, sofern er es für angebracht hält. Genau dies ist geschehen. Der Landesrechnungshof hat nach Angaben von Präsident Berres ein Exemplar des Prüfberichtes an die Staatsanwaltschaft geschickt. „Wir haben bei der Prüfung festgestellt, dass gegen geltende Vorschriften verstoßen wurde. Da ist es nun Aufgabe der zuständigen Behörde, sich genauer anzuschauen, ob Straftatbestände erfüllt sind.“

Der Rechnungshof hatte den Landkreis in seinem Bericht dazu aufgefordert, gegen verantwortliche Personen Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Deshalb fordert der Kreis mittlerweile von dem ehemaligen Landrat Winfried Hirschberger einen „knappen sechsstelligen Euro-Betrag“ und schließt nicht aus, dass sich die Forderungen auf rund 300.000 Euro erhöhen.

„Keine Vorteilsnahme“

In Betracht kommt der Straftatbestand der Untreue. Nach Paragraf 266 des Strafgesetzbuches ist dabei entscheidend, ob die Pflicht zur Wahrung fremder Vermögensinteressen verletzt wurde. Ob der Beschuldigte davon selbst profitierte, spielt keine Rolle. Der Rechnungshofpräsident sagt deutlich: „Wir haben keine persönliche Vorteilsnahme festgestellt.“ Berres sagt aber auch: „Dass Projekte in dieser Fülle eigenmächtig an den Gremien vorbei durchgezogen wurden, ist auffällig und dieser Häufigkeit sehr selten anzutreffen.“ Er glaube nicht, dass Winfried Hirschberger dem Landkreis schaden wollte. Offensichtlich sei aber wohl das Bemühen gewesen, in der letzten Amtszeit unbedingt noch besondere Akzente setzen zu wollen.

Mögliche Schadenersatzforderungen verjähren nach drei Jahren. Die Verjährungsfristen des Strafrechtes sind zum Teil länger. Bei Untreue ist in der Regel von fünf Jahren auszugehen. Sie kann laut Strafgesetzbuch per Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren sanktioniert werden. Ein Beamter, der zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, verliert seine Pensionsansprüche.

Hirschberger-Seite gehört

Ex-Landrat Winfried Hirschberger bestreitet die Vorwürfe, will sich inhaltlich dazu aber nicht äußern. Gegenüber der RHEINPFALZ hatte er kritisiert, dass er selbst und seine beiden leitenden Verwaltungsbeamten bei der Anfertigung des Berichts nicht gehört worden seien. Dem widerspricht Berres. „Es hat einen halbtägigen Termin gegeben, bei dem einer der beiden angesprochenen Führungskräfte unseren Mitarbeitern Fragen beantwortet hat“, sagt der Präsident des Rechnungshofes. Die Initiative zu dem Gespräch sei von seiner Behörde ausgegangen.

Berres betont, dass Kusel der am höchsten verschuldete Landkreis von Rheinland-Pfalz sein. Vor diesem Hintergrund sei man besonders gefordert, mit der gebotenen Sorgfalt seine Aufgaben effektiv und kostensparend zu erfüllen. Im Hinblick auf die Feststellung im Prüfbericht, dass durch „rechtswidrige und nicht sachgerechte Personalentscheidungen“ dem Landkreis eine finanzielle Belastung von 442.000 Euro entstanden ist, sagt Berres: „Nach unseren Recherchen hat es aus der Verwaltung die Empfehlung gegeben, es nicht zu tun. Es gab Warnungen.“ So gesehen hätte der Schaden leicht vermieden werden können.

Sieben Tage auslegen

Der Prüfbericht müsse nun binnen der nächsten drei Monate von Kreistag behandelt werden, erklärt Berres den weiteren Ablauf. Auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier habe ein Exemplar erhalten. Nach der Behandlung in den Gremien müsse er für mindestens sieben Tage bei der Kreisverwaltung für die Bürger ausgelegt werden. „Wir regen immer an, ihn sogar auf Dauer ins Internet zu stellen. Das dient einfach der Transparenz von Verwaltung“, sagt Berres.

Zur Person: Jörg Berres

Ein FDP-Mann führt den Landesrechnungshof – das ist Teil der Koalitionsvereinbarung in Mainz von SPD, Grünen und FDP. Jörg Berres (62) stammt aus Bad Bertrich in der Eifel. Er ist Diplom-Ingenieur Elektro-/Nachrichtentechnik und Diplom-Sozialwirt. Ab 1989 war er im Wirtschaftsministerium in Mainz Referatsleiter für Konversion. Von 1995 bis 2001 führte er die Geschäfte des landeseigenen Flughafens Hahn. 2003 übernahm er das Statistische Landesamt in Bad Ems, ehe er 2017 zum Landesrechnungshof wechselte.

Einwurf: Keine Überraschung

Der Begriff „rechtswidrig“ zieht sich wie ein roter Faden durch den Rechenschaftsbericht. Dass vor diesem Hintergrund das Gutachten auch an die Staatsanwaltschaft geht, kommt nicht überraschend. Die wird nun prüfen und sich ein eigenes Bild machen. So lange wird es wohl auch keine Entscheidung über die Schadenersatzforderungen geben.