Die schwül-warme Luft hält sich nach den Feiertagen noch bis zur Wochenmitte. Weitere Schauer und Gewitter drohen. Zum Wochenende wird das Wetter freundlicher: Die Sonne zeigt sich mit Höchsttemperaturen von 23 bis 26 Grad Celsius.

Ausgehend von einem Tief über dem Atlantik überqueren uns in einer mäßig-warmen südwestlichen Strömung in den kommenden Tagen einige Störungen. Wegen des meist in Staffeln auftretenden Regens herrscht ideales Pflanzenwachstumswetter. Am Freitag und Samstag streckt ein Azorenhoch seine Fühler bis nach Südwestdeutschland aus und trocknet die Luftmasse zunächst ab, bevor am Sonntag von Frankreich neue Feuchtigkeit vordringt, welche den Wettercharakter dann wieder durchwachsener gestaltet.

Vorhersage

Dienstag: Es kommt zu einem Mix aus Sonne und Wolken. Teilweise werden die Haufenwolken auch mal dunkler und bedrohlicher und es regnet. Möglicherweise kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen bewegen sich dabei im gemäßigten Bereich. Über Nacht klart der Himmel auf und es können sich stellenweise Nebelfelder bilden.

Mittwoch: Nach recht freundlichem Beginn werden die Wolken bis zum Mittag dichter und anschließend fällt Regen. Die Temperaturen verändern sich zum Vortag kaum. Mit dem Regen kühlt die Luft jedoch ab.

Donnerstag: Heute ziehen immer wieder Wolken übers Land. Dazwischen gibt es Platz für milchigen Sonnenschein und die Temperaturen steigen leicht an. Gegen Abend verdichten sich die Wolken wieder und später kann es leicht regnen.

Freitag: Anfangs halten sich noch kompaktere Wolken, aus denen es stellenweise noch tröpfeln kann. Bis zum Mittag sollten sich die meisten dieser Wolken jedoch verziehen und dann steht einer freundlichen und sonnigeren zweiten Tageshälfte nichts mehr im Wege. Die Temperaturen klettern in den angenehmen frühsommerlichen Bereich.

Weiterer Trend

Am Wochenende, sowie zu Beginn der neuen Woche wechseln sich sonnige Abschnitte mit Regen- Schauer- und Gewitterwolken ab. Dabei kann es zum Teil sehr warm bis heiß und schwül werden.