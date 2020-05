91 Corona-Fälle im Kreis Kusel – auch am Donnerstag ist diese Zahl nicht weiter angestiegen. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. 43 Fälle wurden in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal gezählt, wo auch der bislang einzige Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis zu verzeichnen war, gefolgt von der VG Kusel-Altenglan (37) und der VG Lauterecken-Wolfstein (11).