Der Betriebsrat am Westpfalz-Klinikum Kusel wird von zwei Frauen geführt. Der RHEINPFALZ haben sie verraten, warum sich beide eine Stechuhr am Parkplatz wünschen.

Zum ersten Mal bilden zwei Frauen das Vorstandsduo des Betriebsrats am Westpfalz-Klinikum. Für Sabine Thiem und Sandra Leppla-Groß eine wichtige Aufgabe. Thiem ist bereits seit 2018 Vorsitzende und bringt daher einige Jahre an Erfahrung mit. Die gelernte Krankenschwester arbeitete 21 Jahre in ihrem Beruf, bevor sie freigestellt wurde.

Mit ihrer neuen Tätigkeit nehmen beide Frauen gleich mehrere Positionen ein. „Wir sind Rechtsbeistand, Mediatoren, Therapeuten und noch mehr“, erklärt Leppla-Groß mit einem Augenzwinkern. Die Aussage hat jedoch einen wahren Kern: Mit rechtlichen Fragen und dem Paragrafendschungel kennt sich die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte gut aus. Etwas später als Sabine Thiem kam sie ans Westpfalz-Klinikum und nahm schließlich den Posten als Leitung des Fahrdienstes an.

Stechuhr am Parkplatz gewünscht

Thiem und Leppla-Groß erzählen, dass sie sich manchmal wünschten, es gäbe eine Stechuhr zum Erfassen der Arbeitszeit auf dem Parkplatz. „Es kann durchaus sein, dass 30 Minuten vergehen, ehe wir im Haus sind“, erklärt Leppla-Groß. Mit „Haus“ meinen beide das Westpfalz-Klinikum, dass sie gerne als „unser“ Haus bezeichnen. Schließlich habe man eine Bindung zu dem Krankenhaus und allen dazugehörigen Mitarbeitern aufgebaut. Das mache den Charme des kleineren Standorts aus.

Über die Jahre habe die Anzahl an Personen, die sich hilfesuchend an sie wenden, zugenommen, sagt Thiem. Dabei ginge es ab und an auch um private Belastungen, die sich auf die Arbeit auswirken könnten. „Man muss immer ein offenes Ohr und ein Taschentuch haben. Oft kommen Personen zu uns, die zu Hause kein Netz haben, dass sie auffängt“, ergänzt Leppla-Groß. „Klassische“ Anliegen seien beispielsweise Änderungen der Arbeitszeiten, altersbedingte Anpassungen oder Übersetzungen für ausländische Kollegen.

Bei allem Spaß, gebe es eben auch solche Tage, an denen einem zum Heulen zu Mute sei, geben beide ehrlich zu. „Manchmal schaut man morgens in den Terminkalender und muss erstmal schlucken“, erklärt die ehemalige Krankenschwester. Dann helfe nur noch ein gutes Lied. Song der Wahl bei den zwei Frauen: Bella Napoli von Roy Bianco und den Abbrunzati Boys, um wieder etwas Leichtigkeit in den Arbeitsalltag zu bringen.

Keine Probleme aufgrund des Geschlechts

Dass ihr Gegenüber sie aufgrund des Geschlechts weniger ernst nehme, kam bislang noch nicht vor. Das läge eventuell aber daran, dass das Gesundheitswesen überwiegend weiblich geprägt sei – auch wenn man das in der Führungsebene eher weniger bemerke. Wenn es nötig werde, verschaffe man sich Gehör, besonders bei unbequemen Themen, betont Thiem.

Künftigen Herausforderungen blicken beide Frauen positiv entgegen. Der Wechsel auf dem Posten des Regionaldirektors von Reiner Beck zu Jan-Paul Spitzer werde ihrer Ansicht nach gut begleitet. Schon jetzt stünden beide in regelmäßigem Austausch mit Spitzer. Sorgen um den zugegebenermaßen eher kleinen Standort macht sich der Vorstand des Betriebsrats nicht. „Ich gehe hier in Rente“, sagt die 53-jährige Sabine Thiem bestimmt. Perspektivisch werde schließlich in den Standort investiert, weshalb sie und ihre Vorstandskollegin keine Bedenken hätten.

Obwohl beide ihre vorherige Tätigkeit im Fahrdienst und als Krankenschwester vermissen, gehen sie in ihrer neuen Position voll auf. Besonders viel Spaß bereite es ihnen, abseits der Termine wie dem Grillfest oder der Weihnachts-Waffel-Aktion, die zum Danke-Sagen da sind, wenn sie einer Person direkt weiterhelfen können. „Dann kommt jemand mit einem Anliegen und du kannst ihm direkt einen Termin vermitteln, eine Anlaufstelle geben oder auch nur einen Flyer mit weiteren Informationen bereitstellen“, sagt Leppla-Groß.

Zu ihrer Arbeit gehöre es aber auch, sich selbst zu reflektieren, lösungsorientiert zu handeln und immer wertschätzend zu bleiben. Der „Laden muss schließlich weiter laufen“, sind sich beide einig.