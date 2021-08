Alle ab 18 Jahren, die bisher noch keine Erstimpfung erhalten haben, können sich in dieser Woche an fünf Tagen im Impfzentrum auf dem Windhof ohne vorherige Terminvergabe impfen lassen. Und zwar am Dienstag, 3. August, von 8 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 4. August, von 8 bis 17 Uhr, am Donnerstag, 5. August, und Freitag, 6. August, 8 bis 16 Uhr, sowie am Samstag, 7. August, von 8 bis 14 Uhr. Mitzubringen ist nur der Personalausweis, teilte die Kreisverwaltung mit. Wie das Landesimpfzentrum auf dem Windhof mitteilt, haben dort in der vergangenen Woche 157 Menschen ihre Erst- und 481 ihre Zweitimpfung erhalten. Insgesamt wurden damit seit der Öffnung des Zentrum 43.159 Impfdosen verabreicht – davon 23.322 Erst- und 19.837 Zweitimpfungen.