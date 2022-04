Zum ersten Mal loderte ein großes Osterfeuer am Samstagabend auf dem Bolzplatz in der Nähe des Blaubacher Dorfgemeinschaftshauses. Der Kinder- und Jugendförderverein hatte zu der Osterfeuer-Feier eingeladen und viele Besucher wollten dabei sein.

Der etwa 40 Mitglieder zählende Verein trifft sich jeden Monat mit der Dorfjugend, um etwas zu unternehmen: Es wurde schon gemeinsam Pizza gebacken, gegrillt oder in der Vorweihnachtszeit der Weihnachtsbaum in der Dorfmitte geschmückt.

Jetzt wurde erstmals ein Osterfeuer angezündet. Hierzu wurde im Dorf aufgerufen, Euro-Paletten zu spenden, die auf dem Bolzplatz verfeuert werden sollten. 30 Paletten kamen dabei zusammen – und als sie schließlich angezündet wurden, gab es ein riesiges Feuer.

Der Brauch hat eine lange Tradition und wird laut Marion Pfeiffer-Weis vom Förderverein mancherorts am Karsamstag oder in anderen Regionen erst am Ostersonntag gehalten.

Die nächste Aktivität des Vereins steht auch schon fest: zu Muttertag werden Geschenke hergestellt.