Der vorzeitige Klassenerhalt in der Landesliga war für den TuS Bedesbach-Patersbach ein Erfolg. Der Durchhänger zu Beginn der Rückrunde ist erklärbar.

Der TuS Bedesbach-Patersbach konnte seine erste Saison in der Landesliga erfolgreich abschließen und den Klassenverbleib vorzeitig klarmachen. Der 34-jährige Spielertrainer David Becker lässt seine zweite Saison als Cheftrainer in Bedesbach zwei Wochen nach dem Rundenabschluss noch einmal Revue passieren.

Das sportliche Ziel vor der Runde war klar: Der Klassenverbleib. Zudem wollten die Verantwortlichen möglichst viele junge Spieler integrieren, was laut des Trainers „ebenfalls gut gelungen“ ist.

Sensationelles Comeback

Das erste Heimspiel der Hinrunde hatte es dann direkt in sich, bis spät in die zweite Hälfte lagen die „Bepas“ gegen Rieschweiler mit 3:0 zurück, ehe der Aufsteiger binnen fünf Minuten drei Tore erzielen konnte, um die Partie auszugleichen. Beflügelt von diesem Einstand folgten weitere erfolgreiche Wochen: „Da haben wir sensationell innerhalb kürzester Zeit noch das 3:3 gemacht und das war, glaube ich, ganz wichtig, dass wir relativ schnell den ersten Punkt in der Liga geholt haben. Das ist natürlich für den Kopf auch immer wichtig. Wenn wir das Spiel auch verloren hätten, wäre das nächste noch einen Tick schwerer geworden“, erzählte Becker, dessen Mannschaft aus den ersten fünf Spielen elf Punkte holte. Die Niederlage im ersten Saisonspiel, gegen Rüssingen wurde nachträglich annulliert, da der Verein seine Mannschaft abmeldete.

Die Hinserie konnte der TuS auf einem starken sechsten Rang abschließen, was auch daran lag, dass die Mannschaft nie zwei Spiele in Serie verlor. Der Trainer war sehr angetan von der Leistung seines Teams in den ersten 14 Spielen: „Nachdem wir den ersten Punkt hatten, haben wir es auch geschafft, kontinuierlich Punkte zu sammeln. Was mit der Schlüssel war, war dass wir immer, auch nach Niederlagen, direkt wieder ins Punkten gekommen sind. So hat der Kopf gar nicht angefangen nachzudenken, sondern wir konnten uns einfach Woche für Woche auf das kommende Spiel vorbereiten, ohne groß auf die Tabelle zu schauen. Man darf nicht vergessen, der Verein hat noch nie Landesliga gespielt. Auch viele Spieler haben noch nie in dieser Liga gespielt. Von daher kann ich vor der Mannschaft und vor jedem einzelnen nur meinen Hut ziehen“, erklärte der 34-Jährige.

Holpriger Start nach Winterpause

Nach der Winterpause ging es dann etwas holprig los. Zwei Niederlagen gegen, zu diesem Zeitpunkt, potenzielle Abstiegskandidaten machten die souveräne Hinrunde ein wenig vergessen: „Nach so einer guten Hinserie hat man sich dann einfach zu viel Kopf gemacht. Das waren dann zwei Spiele gegen vermeintliche Abstiegskandidaten, wo jeder gesagt hat: Die zwei gewinnen wir, dann sind wir durch. Und ich glaube da, war der Fehler. Da hätte man im Nachgang betrachtet vielleicht einfach Druck rausnehmen und die Köpfe frei kriegen müssen“, so der Spielertrainer. Aber anstatt sich in einer Abwärtsspirale den Relegationsplätzen zu nähern, zeigten die Bedesbacher eine starke Reaktion.

Sieben ungeschlagene Spiele in Folge, dabei ein Sieg gegen den Tabellenführer und Punkte gegen Aufstiegskandidaten machten den TuS zum „Favoritenschreck“: „Die zwei Spiele sind schief gegangen. Dann ist der Druck auf das Heimspiel natürlich gewachsen. Für die Zukunft müssen wir mitnehmen, dass wir uns selbst nicht so viel Druck aufbauen. Wir haben die Spiele besprochen und analysiert, da musste ich als Trainer aber auch gar nicht so viel dazugeben, sondern das haben die Jungs selbst erkannt. Von daher ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass die Jungs da sehr selbstkritisch und selbstreflektiert sind. Das hat gut gepasst und so kam man dann auch schnell aus diesem Loch wieder raus“, lobte Becker. Diese Serie sicherte den Klassenverbleib und krönte eine starke Landesliga-Saison mit dem siebten Rang.

Gut gespielt, trotzdem verloren

Auch im Pokal hinterließen die „Bepas“ einen guten Eindruck und mussten sich erst in der vierten Runde gegen den Tabellenzweiten aus der Landesliga Ost, den SV Büchelberg geschlagen geben: „Ich glaube, wenn man als Landesligist in die vierte Runde kommt, ist das mehr als in Ordnung. Und man muss auch sagen, dass Büchelberg, wie ich finde, die beste Mannschaft war, die bei uns in dieser Runde gespielt hat. Da haben wir ein gutes Spiel gemacht und dennoch verdient verloren“, räumte Becker ein. Der Aufstiegstrainer ist auch auf die Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 28 Spielern stolz. „Ich bin der Meinung, solange wir so fleißig bleiben, wird der Erfolg auch da sein“, äußerte er abschließend.