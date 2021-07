Das Open-Air-Kino auf dem Brücker Sportplatz war zugleich ein Ende und ein Anfang, der etwas verregnet daherkam. Mit dem Film „Knives Out – Mord ist Familiensache“ ging das Kinderfest von Sport- und Turnverein sowie den Fördervereinen von Kita und Feuerwehr zu Ende. Der Musikverein Brücken war ebenfalls mit von der Partie, auch im Kino-Vorprogramm. In der Kombination Musik mit Kino war der Abend Auftakt zur fünfteiligen Open-Air-Kino-Reihe des neuen Trafo-Kulturprojektes Westpfälzer Musikantenland. Etwa 30 Besucher kamen auf den Sportplatz, trotz dass es vorher leicht geregnet hatte. In der Trafo-Reihe wird „Bohemian Rhapsody“ am Samstag in Konken und „Sound of Heimat“ am 18. September auf der Wasserburg Reipoltskirchen gezeigt, außerdem zwei Filme im Nachbarlandkreis Kaiserslautern.