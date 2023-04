Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Feuerwehr ist sein Ding. „Schon seit ich ein kleines Kind bin“, sagt Mark Unterstab. Er ist der erste hauptamtliche Feuerwehr-Gerätewart der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Seit Monatsbeginn ist der 35-Jährige im Dienst und lernt nun nach und nach die 36 Wehren und ihre Gerätschaften kennen.

25 Jahre ist es her, dass Marc Unterstab in die Jugendfeuerwehr in Lauterecken eintrat. Seit vielen Jahren ist er Gerätewart. Bisher ehrenamtlich. „Wer will nicht sein Hobby zum Beruf