Kostenlose Mitmach-Aktionen für Kinder und Infos für Eltern sind die Pfeiler des ersten Kuseler Familien-Aktionstages am ersten Samstag im Juli. Über die hohe Anzahl der teilnehmenden Vereine und Institutionen sind die Veranstalter selbst – natürlich freudig – überrascht.

Mehr als 40 Partner haben sich für den ersten Kuseler Familien-Aktionstag am 2. Juli zusammengetan. Dass sie so viele Menschen für ihre Idee begeistern konnten, sich so viele