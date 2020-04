Es gibt einen ersten Corona-Toten im Landkreis Kusel: Eine mit dem Coronavirus infizierte Person, die sich in stationärer Behandlung im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern befunden hatte, ist verstorben. Laut Angaben der Kreisverwaltung Kusel handelte es sich um einen älteren Menschen. Landrat Otto Rubly zeigt sich betroffen, dass jetzt auch im Landkreis Kusel ein erster Todesfall zu beklagen ist: „Den Angehörigen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.“ Im Landkreis Kusel sind aktuell 85 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – eine mehr als am Tag vorher. Die Zahl der genesenen Personen hat sich auf 66 erhöht.