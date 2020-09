In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf dem Kuseler Windhof gibt es den ersten positiven Corona-Fall. Das hat das Kuseler Gesundheitsamt bestätigt. Der Bewohner hat keine Symptome. Er war routinemäßig getestet worden, weil er in eine andere Kommune verlegt werden sollte. Er wurde, wie auch seine drei Zimmermitbewohner, isoliert untergebracht. Die 110 weiteren Bewohner des Gebäudes sollen nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier ebenfalls getestet werden. Gemeinschaftsaktivitäten wurden vorläufig eingestellt. „Wir waren mit einem Maßnahmenplan auf einen solchen Fall vorbereitet“ , erklärt Einrichtungsleiter Martin Ziemer. Unter anderem gibt es ein Gebäude, das für einen Quarantäne-Aufenthalt vorbereitet war.