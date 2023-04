Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für nur wenige Cent Bienen ein bisschen zusätzliches Futter ermöglichen? Das geht. Mit einem Bienenfutterautomaten. Der erste dieser Art steht nun am Ohmbachsee. Der Kultur- und Heimatverein (KuH) Sand hat es möglich gemacht.

Die Älteren erinnern sich bestimmt noch an die Kaugummiautomaten, die sie in der Kindheit mit Zehn-Pfennig-Stücken füllten. Geldstück in den Schlitz, kräftig am Hebel drehen