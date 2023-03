Nicole Johänntgen wird neue Musikantenland-Preisträgerin. Erstmals fiel die Wahl des Burgrates für den Lichtenburg-Preis des Musikentenlandes auf eine Frau. Die Saxophonistin lebt in Zürich in der Schweiz, hat aber saarländische Wurzeln: Sie wurde 1981 in Quierschied geboren. Jazz und Popularmusik in Mannheim studiert und hat die Masterklasse von Dave Liebmann in Stroudsburg, USA, besucht. Ihre Band „Nicole Jo. needs 2B funky“ spielt seit 1998 zusammen, auch als Solistin ist Johänntgen international unterwegs.

Ihre Laufbahn als Musikerin sowie als Komponistin hätten die Jury überzeugt, sagt Kreis-Pressesprecherin Karla Hagner auf Anfrage der RHEINPFALZ. 14 Vorschläge seien eingegangen für den sogenannten Musikantenland-Preis. Die Staffelübergabe von Martin Folz, der 2015 berufen wurde, an Nicole Johänntgen soll Ende Mai erfolgen.