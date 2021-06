Die ersten Freibäder im Kreis, jene in Wolfstein und Grumbach, haben an Fronleichnam ihre Saison eröffnet – und Petrus hatte tatsächlich ein Einsehen. Denn entgegen der Vorhersagen blieb es den ganzen Tag über weitgehend sonnig und warm. Entsprechend badelustig waren die Menschen; trotz Corona-Einschränkungen. In Wolfstein beispielsweise standen schon bei Öffnung die ersten Badegäste vor der Tür. Im Verlaufe des Vormittags wurden es schnell über 50. Am Sonntag wollen auch Altenglan und Kusel ihre Pforten öffnen – für Kusel eine Premiere, denn das umfangreich sanierte Freibad war bis dato noch nicht in Betrieb.