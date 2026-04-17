Vor allem um ein konkretes Breitenbacher Thema ging es bei der ersten „Redaktion vor Ort“ in diesem Jahr. Ansonsten brachten die Besucher viel Plauderlaune mit.

Die Ersten, die an diesem Mittwochnachmittag am blauen RHEINPFALZ-Zelt vor dem Wasgau-Markt erscheinen, sind Ortsbürgermeister Johannes Roth und der Erste Beigeordnete Urban Scherschel. Letzterer hat den Flyer mit einem Artikel zum Thema Straßensanierung auf dem Bambergerhof dabei, der vor der „Redaktion vor Ort“ an Haushalte in Breitenbach und darüber hinaus verteilt wurde. Seine Kritik an dem Beitrag kann er nicht verhehlen. Die Sanierung, die dort thematisiert wird, ist inzwischen gestartet, das Thema hatte zuvor im Ort Wellen geschlagen, die RHEINPFALZ schon mehrfach darüber berichtet. Einige Anwohner hatten sich gegen den Straßenausbau gewehrt und ein Bürgerbegehren gegen einen Ratsbeschluss auf den Weg gebracht. Das Begehren wurde jedoch abgelehnt.

„Die Gemeinde kann daran nichts ändern“

Zum Hintergrund: Der Ausbau ist für die Bewohner des Bambergerhofs vergleichsweise teuer, da nicht die gesamte Gemeinde Breitenbach an der Finanzierung beteiligt ist, sondern nur der Ortsteil. Das lässt die Kosten für den Einzelnen merklich steigen. Der Bambergerhof gilt nämlich als eigene Abrechnungseinheit – „das ist die Folge eines Gerichtsbeschlusses, daran können wir als Gemeinde überhaupt nichts ändern“, verdeutlicht Scherschel, der sich massiv über die Überschrift „Die Folgen eines Formfehlers“ ärgert. „Die ist absolut deplatziert“, sagt er. Am Text selbst übt er keine große Kritik, doch der Titel lese sich so, als würde „die Maßnahme nur aufgrund des besagten Formfehlers durchgeführt“. Das sei aber nicht so.

Scherschel stellt klar: „Natürlich gibt es das Bürgerbegehren, dieses ist nicht fristgerecht eingegangen und wurde deswegen abgelehnt. Das hat aber mit der Tatsache, dass die Straße kaputt ist und gemacht werden muss, überhaupt nichts zu tun.“ Ortsbürgermeister Roth fügt hinzu: „Breitenbach hätte kein Problem damit gehabt, für den Bambergerhof mitzuzahlen, aber aufgrund des Gerichtsbeschlusses musste die zuvor kurzzeitig bestehende Satzung mit den wiederkehrenden Beiträgen für den gesamten Ort ja wieder geändert werden.“ Nun gehe das Ganze aber ohnehin seinen Weg: Die Bauarbeiten in der Straße haben laut Roth schon im vergangenen Jahr begonnen.

Treue Leser und ein Tassensammler

„Seit über 50 Jahren haben wir die RHEINPFALZ“, sagen wiederum Helga und Gerd Zill, die wenige Minuten später am Zelt auftauchen und sich als treue Leser zu erkennen geben. „Ohne Zeitung morgens beim Kaffee könnten wir uns das Leben nicht vorstellen“, macht Gerd Zill deutlich. Nur leider sei in der gedruckten RHEINPFALZ am Sonntag keine aktuelle Sportberichterstattung mehr zu finden, seiner Frau Helga sei zudem aufgefallen, dass es oft ganzseitige Anzeigenseiten gebe. Ein Hinweis der Redaktion: Sportberichte vom Wochenende sind online – also auf rheinpfalz.de – schon vor Montag verfügbar.

Ähnlich äußern sich Werner und Inge Fernau, die am blauen Pavillon dazustoßen. „Die gedruckte Zeitung muss ich einfach haben“, betont Werner Fernau, der meistens sofort den Lokal- oder Sportteil aufschlage. Mit der Berichterstattung sei er zufrieden – nur im Bereich Sport wünscht er sich eine bessere Übersichtlichkeit. Konkret: eine Tabelle mit Ergebnis nach jedem Spielbericht, in der unter anderem die Torschützen aufgelistet sind.

Die Gespräche drehten sich unter anderem um die Straßensanierung auf dem Bambergerhof, aber auch um Abwassergebühren und die Zustellung der Zeitung. Foto: Philipp Jung

Ein Leser, der seinen Namen lieber für sich behalten möchte, verrät den Redakteuren seine große Sammelleidenschaft: Dubbetassen. „Das ist mein voller Ernst, die Tassen sind das Letzte, das ich sammele“, sagt er. Er verschließe sie so, dass „keiner sie in die Finger kriege“, sagt er lachend. „Schon gar nicht meine Frau.“

Lob an Austräger und Kritik an Beiträgen

„Die RHEINPFALZ ist für uns das A und O“, sagen Gerda und Urban Schneider, die der Zeitung nach eigenem Bekunden sogar schon seit über 60 Jahren die Treue halten. Wertschätzung gibt es von ihnen auch für die Zusteller, die die Zeitung in die Briefkästen legen, wenn die meisten Menschen noch tief schlummern. „Bei uns klappt das immer sehr zügig“, lobt Gerda Schneider.

Ein ernstes Thema beschäftigt dagegen eine Breitenbacherin, die ihren Namen in der Zeitung nicht lesen möchte. Sie möchte ein paar Worte über die Abwassergebühren in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal verlieren. Sie findet es nach eigenen Angaben schade, dass nur in der VG Kusel-Altenglan breit diskutiert werde, wie fair das aktuelle Entgeltsystem dort für die Bürger ist. Im Oberen Glantal müsse ihrer Meinung nach für die Beitragshöhe genauer ermittelt werden, wie viel Niederschlagswasser tatsächlich von den Grundstücken in die Kanalisation fließt.

„Inzwischen gibt’s nur noch die RHEINPFALZ“

Nur aus Interesse ist Werner Gute vorbeigekommen. „Ich wohne gegenüber und wollte mal wissen, was hier so los ist“, erzählt er. Er ist zwar kein RHEINPFALZ-Abonnent, plaudert aber mit den Redakteuren und den anderen Besuchern – und hat immerhin kürzlich ein 14-tägiges Probeabo abgeschlossen, wie er berichtet. Der älteste Standbesucher an dem Nachmittag ist der 94-Jährige Ricardo Lothschütz. „Ihr habt schönes Wetter mitgebracht“, sagt er zu den RHEINPFALZ-Mitarbeitern. Als er noch gearbeitet habe, habe er sich täglich die „BILD“-Zeitung gekauft; seit Ende seines Berufslebens gebe es allerdings nur noch die RHEINPFALZ für ihn. Mit ihr und einer Tasse Kaffee beginne für ihn in der Regel der Tag.

Michaela und Frank Jäger lesen die RHEINPFALZ in mehreren Formen: die Frau lieber digital auf dem Tablet, der Mann eher gedruckt. „Wir haben eigentlich nicht viel zu meckern“, sagt Frank Jäger. Jedoch vermisse er zuweilen ein wenig die politische Ausgewogenheit in der Berichterstattung. Die Berichte über die Wolfsrisse im Kreis Kusel hat das Ehepaar genau verfolgt, wie sich im Gespräch herausstellt. „Erstaunlich finde ich allerdings, dass der erste Angriff eines Wolfs auf einen Menschen, den es seit langem in Deutschland gab, ausgerechnet in Hamburg stattgefunden hat“, sagt Frank Jäger. Derweil vermisst Michael Weber, der mit dem Fahrrad bei der „Redaktion vor Ort“ vorbeigekommen ist, nur die Tabelle in den lokalen Wetterberichten. Diese werden aktuell von einem anderen Autor verfasst.

Insgesamt waren rund 25 Besucher vor Ort, um mit den Redakteuren ins Gespräch zu kommen. Die nächste Station der „Redaktion vor Ort“ am Mittwoch, 13. Mai, 10 bis 12 Uhr, ist im Norden des Landkreises: Wir schlagen den Pavillon auf dem Veldenzplatz am Schloss in Lauterecken auf. Im Voraus weisen wir – wie immer – online und in der gedruckten Zeitung mehrmals auf die Aktion hin.