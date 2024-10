Im dritten Saisonspiel kassieren die Herren der HSG Schwarzerden-Kusel in der A-Liga Ost bei der DJK Marpingen 2 die erste Niederlage. Das Spiel gegen den Meister der letzten Saison war eng , die HSG musste sich mit 23:24 (11:11) geschlagen geben.

Die gegnerische Mannschaft musste vor Spielbeginn vermutlich zweimal hinschauen, war die HSG vor fast genau einem Jahr noch mit sieben Spielern zum Auswärtsspiel in Marpingen angetreten. Doch nun konnte sie nun die gesamte Bank mit Auswechselspielern füllen. Entsprechend schnell versuchten die Gäste, das Spiel zu gestalten und hielten gut mit dem Gegner mit. In Halbzeit eins schaffte es keine der Mannschaften, sich auf mehr als zwei Tore abzusetzen. Bis zum 11:11 zur Halbzeitpause standen beide Abwehrreihen sehr kompakt und erzwangen jeweils viele Ballverluste und Fehlwürfe.

Im zweiten Durchgang blieb es zunächst eng, in Minute 44 setzte sich die HSG erstmals auf drei Tore ab (17:14), doch Marpingen drehte das Spiel anschließend innerhalb kurzer Zeit (18:20, 50.). Doch die HSG glich wieder mehrfach aus. Beim Stand von 22:22 gehörten die beiden folgenden Tore aber der DJK Marpingen, die eine Minute vor Schluss entscheidend auf 24:22 erhöhte. Schwarzerden-Kusel gelang in der Folge nur noch der Anschlusstreffer, die letzten Sekunden des Spiels spielte die Heimmannschaft routiniert herunter.

Heimspiel am Samstag

So steht am Ende eine bittere 23:24-Niederlage für Schwarzerden-Kusel. Dennoch verbleibt die HSG an der Tabellenspitze der A-Liga Ost und kämpft im nächsten Spiel am Samstag gegen die HSG Werschweiler-St. Wendel um weitere Punkte. Nach den Spielen der weiblichen B-Jugend (15 Uhr) und der Damenmannschaft (17 Uhr) schließen die Herren den Heimspielsamstag um 19 Uhr ab (Sporthalle am Roßberg).

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Mohr, Müller K. (beide Tor), Kusch (3), Bottelberger, Helling, Hofrichter (2), Schmid, Ständner (2), Zulian (1), Berres (3/2), Bornträger (2), Wolny (10/1), Zimmer, Rohe.