Ganz im Zeichen des Frühlings steht die Mandelblüten-Wanderung in Brücken: Sie startet am Samstag, 28. März, von 10 bis 16 Uhr.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde die Bevölkerung aufgerufen, Mandelbäume zu stiften. Ortsbürgermeister Christof Dahl (CDU) begründet die Aktion so: „Blühende Mandelbäume sehen gut aus und verschönern das Ortsbild.“ Die Verantwortlichen hatten damit gerechnet, dass um die 20 Bäume – mit einem Preis von je 100 Euro – geordert würden. Letztlich wurden der Gemeinde aber mehr als 80 Mandelbäume gestiftet. Ein Gärtner hat die Bäume an ausgewählten Stellen in und um Brücken gepflanzt. Aufgrund der frühlingshaften Witterung sei damit zu rechnen, dass sie in den nächsten Tagen zu blühen beginnen, sagt Dahl. Daran knüpft die Gemeinde eine neue Veranstaltung: die Mandelblüten-Wanderung am Samstag, 28. März.

Drei Routen und Verpflegung

Auf drei Strecken – diese sind zwischen fünf und acht Kilometer lang – können sich die Teilnehmer an den rosaroten Mandelblüten erfreuen. Los geht es um 10 Uhr auf dem Kerweplatz. Entlang der Wege wird es verschiedene Stationen geben, um innezuhalten und sich zu stärken – am Sportheim, am Krämel, am Kerweplatz und am Bolzplatz. An einigen Stellen wird auch Musik gespielt. Zum Abschluss gegen 16 Uhr wird am Kerweplatz Erbsensuppe serviert.