Ein letzter Schritt in Sachen Verbandsgemeindefusion steht in diesem Jahr in Lauterecken-Wolfstein an: Ein gemeinsamer, neuer Flächennutzungsplan entsteht. Zuvor soll ein Solidarpakt Erneuerbare Energien geschlossen werden – dafür müssen die 41 Gemeinden an einem Strang ziehen. Und das sind längst nicht die einzigen Baustellen.

Ob der Mensa-Neubau in Lauterecken in diesem Jahr abgeschlossen werden kann? Bürgermeister Andreas Müller zuckt die Schultern. Noch wird ein Bodengutachten erstellt. Bisher sollte vermieden