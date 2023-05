Nächste Woche gibt es ein zähes Ringen zwischen Sonne und Wolken. Während es in den kommenden Tagen häufiger nass werden kann, setzt sich im Anschluss die Sonne wieder in Szene.

Ein Tief produziert zu Wochenbeginn über Südwestdeutschland in der warmen Luftmasse örtliche Regengüsse. Allerdings bleibt es bei einem kurzen, nassen Intermezzo. Das Tiefdruckgebiet entfernt sich bis zur Wochenmitte in Richtung Schwarzes Meer. Gleichzeitig gewinnt ein umfangreiches Atlantikhoch an Einfluss auf das Wetter in Mitteleuropa. Bei einsetzendem Nordostwind kühlt die Luft in unserer Region ab. Zum verlängerten Pfingstwochenende wird die Schichtung der Atmosphäre von Südwesten allerdings wieder zunehmend labiler und schaueranfälliger.

Vorhersage

Montag: Am Vormittag zeigt sich die Sonne am Himmel. Im Laufe des Tages entwickeln sich bei frühsommerlichen Temperaturen mächtige Haufenwolken. Diese werden zum Teil dunkler und produzieren örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter.

Dienstag: Die Wolken überwiegen an diesem Tag. Zwischendurch scheint hin und wieder die Sonne, allerdings können sich lokal nochmals Regengüsse und einzelne Gewitter entwickeln. Dazu bleibt es zunächst warm und zum Teil auch schwül.

Mittwoch: Der Tag startet überwiegend bewölkt. Zum Nachmittag setzt sich zumindest zeitweise die Sonne in Szene. Es sollte trocken bleiben. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen zurück.

Donnerstag: Nach einer oft sternenklaren Nacht scheint am Vormittag meistens die Sonne. Gegen Nachmittag ziehen bei spürbarem Nordostwind immer wieder Wolkenschleier übers Land, welche die Sonne zeitweise einhüllen. Die Temperaturen bewegen sich im Bereich der 20-Grad-Marke.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag gibt es reichlich Sonnenschein bei einem milchigen Schleierwolkenhimmel. Bei allmählich abflauendem Wind steigen die Temperaturen wieder. An den beiden Pfingstfeiertagen wechseln sich voraussichtlich in schwül-warmer Luft Sonne und mächtige Quellwolken ab. Örtlich drohen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter.