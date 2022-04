Es dauert wohl nur einige Tage, dann sind die Regenwolken wieder verschwunden. Dank eines beständigen Hochdruckgebiets übernimmt in Sachen Wetter dann wieder die Sonne das Kommando.

Labilität in der Atmosphäre könnte zum Start der Woche örtliche Schauer auslösen. Ab der Wochenmitte breitet sich ein beständiges Hochdruckgebiet über weite Bereiche des europäischen Festlandes aus. Es sorgt in der Folge für freundliches und trockenes Frühlingswetter in der Region.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet wechselhaft. Immer kräftiger werdende Wolken können die Sonne häufiger verdrängen. Aus den Wolken fällt lokal Regen. Diese Regengüsse können zum Teil kräftig auftreten und von Blitz und Donner begleitet werden. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Es gibt eine Mischung aus Wolken als Sonne. Über Mittag können die Wolken wieder dunkler werden und mancherorts den einen oder anderen Regenguss abliefern. Die Temperaturen ändern sich kaum. In der Nacht auf Mittwoch klart der Himmel vermehrt auf.

Mittwoch: Der Tag beginnt freundlich mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen. Der Nordostwind kann zwischendurch allerdings etwas auffrischen.

Donnerstag: Heute strahlt die Sonne von morgens bis abends. Nur vereinzelt zeigen sich Wolken am Himmel. Die Temperaturen liegen nachmittags im angenehmen frühlingshaften Bereich.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende sollte sich am freundlichen Frühlingswetter nur wenig ändern. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 17 und 23 Grad.