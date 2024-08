Mit 14 Tagen „Verspätung“ starten am kommenden Wochenende auch die Ligen im Fußballkreis Birkenfeld sowie die B- und C-Klassen im Kreis Bad Kreuznach in die Saison 2024/2025. Aus Sicht der Mannschaften, die im Landkreis Kusel beheimatet sind, fällt da ein besonderes Augenmerk auf den ASV Langweiler/Merzweiler.

Der ASV Langweiler/Merzweiler war im Vorjahr in der A-Klasse Birkenfeld lange auf Aufstiegskurs, musste sich am Ende aber „nur“ mit Platz drei begnügen. In diesem Jahr will er