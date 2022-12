Der Winter ist angekommen. Zur Wochenmitte hin ist mit Glatteis und Schneefall zu rechnen.

Im Bereich der über Mitteleuropa liegenden Kaltluftmasse herrscht zunächst noch leichter Hochdruckeinfluss. Am Mittwoch zieht ein derzeit noch über dem Atlantik liegendes Tief in unsere Region. Es dehnt sich mit großer Wahrscheinlichkeit bis ins Mittelmeer und zu den Alpen aus und schaufelt feuchte und mildere Luft von Südwesten her nach Mitteleuropa. Vermutlich verläuft dann genau über der Pfalz oder etwas südlich davon eine Luftmassengrenze, in deren Bereich Niederschläge auftreten, die verbreitet als Schnee fallen und erhöhte Rutschgefahr auslösen.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet frostig und mit Reif. Oft sollte von einem blauen oder nur leicht bewölkten Himmel die Sonne scheinen. Bis zum Nachmittag kommen die Temperaturen etwas aus dem Keller.

Dienstag: Nach eisiger Nacht und noch recht freundlichem Beginn ziehen ausgedehnte Wolkenschleier heran, die sich im Tagesverlauf verdichten. Es bleibt aber noch trocken. Mit dem spürbaren östlichen Wind wird die Luft als unangenehm kalt und fröstelnd empfunden.

Mittwoch: Die Wolkendecke verdichtet sich weiter, und schon bald fällt verbreitet Schnee. Achtung bei Temperaturen im Dauerfrostbereich muss mit massiver Glätte auf Straßen und Gehwegen gerechnet werden.

Donnerstag: Auch heute muss im Bereich der Luftmassengrenze über unserer Region mit weiteren teils kräftigen Niederschlägen gerechnet werden. Es fällt Schnee und im südlichen Bereich zum Teil auch gefrierender Regen mit gefährlicher Rutschgefahr. Die Temperaturen verbleiben meist knapp unterhalb des Gefrierpunktes.

Weiterer Trend

Am Freitag rieseln zunächst noch weitere Flocken aus den Wolken und lassen die Schneedecke anwachsen. Sollte diese Vorhersage tatsächlich so eintreffen wie simuliert, hätten wir am Wochenende dann unter dem Aufbau eines Hochdruckgebietes klassisches Winterwetter mit reichlich Sonnenschein und Dauerfrost. Unter nächtlichem Sternenhimmel drohen dann allerdings strenge Fröste.