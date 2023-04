Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einigen Ecken stapeln sich die Kisten, einige Regalreihen sind bereits gefüllt. Spätestens am Wochenende müssen sich auch die letzten Lücken schließen: Am Montag eröffnet der Aldi-Markt am Lauterecker Ortsausgang neu.

„Wir haben tief in die Tasche gegriffen“: Wie tief? Gregor Leier beziffert dies auf „weit über drei Millionen Euro“. So viel hat Aldi nach Auskunft des Leiters