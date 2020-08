So ganz ohne „Kerwe-Feeling“ geht es dann doch nicht. Die „Glaner Kerb“, die eigentlich am kommenden Wochenende hätte stattfinden sollen, ist zwar der Corona-Krise zum Opfer gefallen, die Ortsgemeinde hat sich aber etwas einfallen lassen, damit die Einwohner wenigstens ein bisschen Kerwestimmung erleben können. Wie Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe mitteilt, habe man dabei vor allem an die Schausteller gedacht, denen derzeit die Einnahmen komplett weggebrochen und deren Existenzen massiv bedroht seien. Um sie zu unterstützen, habe es die Ortsgemeinde zumindest zwei Schaustellern ermöglicht, trotz des Ausfalls der Kerwe nach Altenglan zu kommen und „ein wenig Kerwe-Feeling zu verbreiten“. Die entsprechenden Flächen seien vom örtlichen Wasgau-Markt in der Austraße kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Demnach werden am Freitag und Samstag, jeweils von 11 bis 19 Uhr, ein Süßwarenstand sowie ein Schieß- und Wurfstand in der Austraße zu finden sein. Die aktuell gültigen Hygienevorschriften würden von den Schaustellern selbstverständlich umgesetzt und eingehalten.