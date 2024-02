Der Textileinzelhändler Ernsting’s Family renoviert seine Filiale in Kusel. Dazu ist sie in dieser Woche ausgeräumt worden – und bei vorbeifahrenden Autofahrern kann der Eindruck entstehen, dass das Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße schließt. Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, wird die Filiale in Kusel bis 22. März vergrößert. Sie bekomme einen neuen Anstrich sowie eine modernere Ausstattung. Im November 2008 ist Ernsting’s Family in der Kreisstadt eröffnet worden.