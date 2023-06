Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine umfassende Sanierung des Freibades in der Stadt Waldmohr rückt näher. Einstimmig empfahl der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Oberes Glantal am Dienstag in Langenbach, dafür eine Förderung aus dem Sonderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“ zu beantragen.

Bereits 2018 hatte sich die VG um die Aufnahme in das Programm beworben, das einen Fördersatz von 90 Prozent der Kosten in Aussicht stellt. Der Antrag kam allerdings nicht zum Zuge.