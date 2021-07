Die Volksbank hat mitgeteilt, dass sie zum vierten Mal in Folge den Preis „Beste Fördermittelbank“ verliehen bekommen hat. Damit gehöre die Volksbank Glan-Münchweiler zu den Top-Banken ihrer Größe. Den Preis vergibt alljährlich die DZ Bank, die im genossenschaftlichen Finanzsektor als Zentralinstitut für alle rund 800 deutschen Volks- und Raiffeisenbanken zuständig ist. Gewürdigt worden sei damit, so heißt es in der Mitteilung, das besondere Beratungskonzept. Denn bei Krediten werde stets geprüft, ob eine öffentliche Förderung möglich sei. Bei nahezu 37 Prozent der erteilten Kreditzusagen sei im vergangenen Jahr eine solche öffentliche Förderung möglich gewesen. In absoluten Zahlen: Für 221 Kunden gab es 236 Förderanträge.