Erneut wurde die Feuerwehr am Montag zu einem Einsatz auf der A62 gerufen – dieses Mal zwischen Kusel und Glan-Münchweiler. Wie die Feuerwehr Glan-Münchweiler auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, kam es am Morgen in Fahrtrichtung Pirmasens – im Bereich der Autobahnauffahrt Glan-Münchweiler – zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Die Einsatzkräfte betreuten mehrere Leichtverletzte, darunter zwei Kinder, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Letztlich musste eine Person zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus, heißt es im Bericht. Nachdem der Unfallbereich auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert worden war, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle nach etwas mehr als einer Stunde an die Polizei. Erst am Samstag hatte ein Transporter auf der 62 mehrere Warnbaken umgefahren.