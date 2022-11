Im Baustellenbereich der A62 zwischen Glan-Münchweiler und Kusel hat es erneut gekracht. Wie die Feuerwehr Ramstein-Miesenbach auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, ist ein Autofahrer, der am Donnerstagabend in Richtung Kusel unterwegs war, mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, heißt es in einer ergänzenden Mitteilung der Feuerwehr Glan-Münchweiler. Alarmiert wurden die Wehren aus Glan-Münchweiler, die derzeit nicht auf die Autobahn in Richtung Kusel auffahren kann, Kusel, Konken und Ramstein-Miesenbach.