Gegen 15 Uhr ist es im Abbiegebereich der L355/ L354 erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen.

Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mitteilt, wurden die Einsatzkräfte über das fahrzeugeigene Alarmierungssystem eCall alarmiert. Das Fahrzeug übermittele in einem solchen Fall Unfalldaten an eine Servicestelle, die umgehend die zuständige Leitstelle informiere – in diesem Fall Kaiserslautern. Vor gerade einmal zwei Tagen wurden an der Stelle bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen verletzt, der beteiligte Motorradfahrer schwer.

Die alarmierte Feuerwehr Waldmohr sicherte in Absprache mit der Polizei die Einsatzstelle ab und brachte Bindemittel auf ausgelaufene Betriebsstoffe aus. Der Rettungsdienst aus Schönenberg-Kübelberg versorgte die verletzte Person und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Waldmohr war mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehreinsatzzentrale in Schönenberg-Kübelberg war mit zwei Kräften besetzt. Rettungsdienst und Polizei aus Schönenberg-Kübelberg waren jeweils mit zwei Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang haben Beamte der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg übernommen.