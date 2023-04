Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Jahresende hin war auch in der Bereitschaftspraxis Kusel der Andrang hoch. Ein Patient, bei dem schließlich ein Herzinfarkt diagnostiziert wurde, wartete zwei Stunden lang. Ein Mediziner hält das zentrale System für gescheitert.

Viele Menschen, die an Weihnachten, zwischen den Jahren und am Neujahrswochenende Hilfe in der Kuseler Bereitschaftspraxis gesucht haben, waren Opfer einer Infektionswelle. Einen solch großen