Warum Wasser für den Körper so wichtig ist, weiß die Ernährungsberaterin Marion Weber. Sie erklärt im Interview mit Astrid Böhm auch, warum süße Getränke nicht gut sind und beruhigt: Kaffee ist neutral, der darf getrunken werden.

Wir haben hier meist weiches, wohlschmeckendes Wasser. Ich persönlich trinke fast nur Leitungswasser. Ist das gut so?

Weiches Wasser heißt meistens, dass es wenig Mineralien enthält, vor allem Calcium und Magnesium machen das Wasser hart. Wenn ich Mineralwasser trinke, habe ich häufig mehr Calcium und Magnesium. Das brauchen vor allem Sportler, wenn sie schwitzen. Ein Drittel Fruchtsaft zugeben ist auch eine Möglichkeit, Wasser mit Mineralien und Kohlenhydraten, also gelösten Teilchen, anzureichern.

Mineralwässer können ja ganz unterschiedlich sein.

Gerade bei Sportlern empfehle ich natriumreiches Wasser. Mineralwässer sind ja auch natürlich abgefüllt, die Mineralien hängen davon ab, welche Gesteine in der Region sind. Und es gibt auch welche, die wenige Mineralien enthalten.

Warum ist es so wichtig, dass der Wasserhaushalt im Körper stimmt?

Bei Säuglingen liegt der Wasseranteil bei 70 Prozent, beim Erwachsenen bei 60 Prozent. Je älter man wird, desto niedriger wird der Anteil. Schon ein Verlust von 0,5 bis einem Prozent kann dann zu massiven Problemen führen.

Welcher Art?

Das fängt mit Durstgefühl an, dann können Kopfschmerzen entstehen, der Mund wird trocken. Ich muss nicht so oft auf die Toilette, das ist schlecht für die Nieren. Bei Marathonläufen, wenn es sehr heiß ist, habe ich schon gesehen, dass Läufer die zwei, drei Kilometer bis zum Ziel nicht mehr geschafft haben: Sie waren dehydriert und sind zusammengebrochen. Da fehlten dann drei, vier oder mehr Prozent Wasseranteil im Körper, das ist extrem.

Gerade bei Senioren geht es ja oft um Dehydration.

Im Alter lässt das Durstgefühl nach. Und, was noch dazu kommt: Weil die Blase nicht mehr so gut ist, müssen Senioren häufiger auf die Toilette – und trinken dann nicht so viel, um das zu vermeiden. Es gibt einen einfachen Test: Wenn man an der Handoberfläche die Hautfalte hochzieht und die nicht mehr gut zurückgeht, merkt man, dass mit dem Wasserhaushalt etwas nicht mehr stimmt.

Und was macht das Wasser eigentlich im Körper?

Blut ist ja flüssig. Wenn man es zentrifugiert, hat man Flüssigkeit, Fett und Blutteilchen. Wenn es zu dick wird, fließt es langsamer, kommt langsamer an die Organe, transportiert Sauerstoff und Nährstoffe nicht in der ausreichenden Menge. Dann ist da die Regulation der Körpertemperatur: Wenn ich schwitze, verdunstet Flüssigkeit auf der Haut, kühlt den Körper. Auch bei der Verdauung brauche ich Wasser, damit der Darmbrei besser durch den Darm kommt.

Und wie viel soll man nun trinken?

Wenn ich jung bin: 40 Milliliter pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht. Erwachsene 35 Milliliter, über 50-Jährige 30 Milliliter. Also meistens so zwei, zweieinhalb Liter.

Kann ich eigentlich zu viel trinken?

Eher nicht. Zu viel kann es maximal werden, wenn ich in kurzer Zeit sehr viel trinke. Aber zum Beispiel wenn ich Diabetes habe, kann ich ständig Durst haben, wenn der Blutzucker hoch geht. Manche trinken fünf, sechs Liter, manche zehn Liter am Tag.

Was passiert dann?

Wasser ist osmotisch: Hat es zu wenige Mineralien, zieht es Nährstoffe aus dem Körper. Deshalb trinken Sportler isotonische Getränke: da sind die Teilchen von Mineralien und Kohlenhydraten gleich denen im Körper. Wenn ich zu viele Teilchen habe, wie bei süßen Getränken, dann löscht es meinen Wasserverlust nicht so gut, weil mein Körper das noch ausgleichen muss. Deshalb sind süße Getränke oder nicht-gemischte Säfte nicht so durstlöschend.

Und wie ist das nun mit dem Kaffee?

Früher hieß es ja, man soll Wasser dazu trinken. Die Gerbstoffe regen die Nieren an, Wasser auszuscheiden. Früher dachte man, er schwemmt deshalb zu sehr aus. Aber die Nieren anregen ist ja gut. Deshalb sagt man heute, Kaffee ist neutral. Das gilt auch bei Schwarztee.

Viele Eltern achten ja bei Kindern genau darauf, wie viel sie trinken, laufen oft noch mit dem Wasser hinterher. Ist das nötig?

Ich sage den Eltern: Kinder brauchen ja nicht so viel. Kleinkinder brauchen nur 800 Milliliter, das ist nicht mal ein ganzer Liter! Und die Kinder haben noch ein natürliches Durstgefühl, ebenso wie Hungergefühl. Wenn man also einfach die Flasche stehen lässt, schaffen das die meisten selbst, ausreichend zu trinken.

Eines wüsste ich noch gerne: Soll ich beim Essen nun eigentlich trinken oder nicht?

Das ist eine etwas schwierige Frage. Früher hieß es: nein. Man meinte, der Magen sei dann zu schnell voll. Aber in der Regel sollte unser Magen das schaffen, auch wenn die Magensäure verdünnt wird. Dann dauert es vielleicht etwas länger. Der Magen ist dazu da, den Speisebrei zu verdünnen, da kann Flüssigkeit auch helfen. Also natürlich sollte man nicht zu viel trinken zum Essen, aber generell gibt es keine Bedenken. Und wenn jemand abnehmen will, dann rate ich ihm, erst ein Glas Wasser zu trinken und dann zu essen.