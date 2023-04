Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Breitenbacher Wald war in den vergangenen Jahren nicht nur ein Ort der Entspannung, sondern sorgte in der Gemeinde für hitzige Diskussionen, die letztlich in einer Anzeige gegen Ortsbürgermeister gipfelten. Die Staatsanwaltschaft hat die Akte Johannes Roth nun geschlossen.

Als Ortsbürgermeister in Breitenbach sind Johannes Roth Diskussionen nicht fremd. Der Rat in der Südkreis-Gemeinde debattiert häufig emotional, sei es über die Sanierung der Schönbachtalhalle,