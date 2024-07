Viele Menschen leiden unter Nackenschmerzen. Der ziehende Schmerz verläuft meist seitlich vom Nacken bis zur Schulter und manchmal sogar bis zu den Händen. Häufig ist eine falsche Haltung die Ursache, die zum Beispiel durch Schreibtischarbeit bedingt wird. Denn dabei werden die Schultern oft fallen gelassen, und der Hals wird in Richtung Bildschirm gestreckt. Unter Umständen kann auch ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule die Ursache für Nackenschmerzen sein.

Yasemin Kaynak, Leitende Ärztin der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie am Westpfalz-Klinikum in Kusel, referiert am Mittwoch, 17. Juli, 19 Uhr, beim „Gesundheitsforum am Mittwoch“ in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums über das Thema „Erkrankungen der Halswirbelsäule“. Dabei stellt sie typische Symptome sowie die konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten vor. Im Anschluss an den Vortrag steht die Ärztin für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.