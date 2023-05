Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Eßweiler soll ein Programm zur Ortskernsanierung greifen, das privaten Investoren Steuerersparnisse bringt. Einige unansehnliche Ecken wurden bereits ausgemacht. Eine genaue Abgrenzung ist noch zu schaffen, am liebsten will man das ganze Dorf einbringen.

Nein, eine Schönheit ist die Durchfahrtsstraße durch den Ort Eßweiler nicht. Handlungsbedarf ist bereits lange überfällig. Voraussichtlich Ende 2024 erfolgt der erste Spatenstich des