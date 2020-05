48 Kirchengemeinden, 158 Gebäude, 16 Kitas: Im protestantischen Kirchenbezirk An Alsenz und Lauter weiß darüber wohl niemand so gut Bescheid wie Erhard Hübner. Nach 47 Jahren im kirchlichen Dienst wechselt der Leiter des Verwaltungsamtes in Otterbach im Juni in die Freistellungsphase zur Altersteilzeit. Am Freitag ist Hübners letzter Arbeitstag. Ein Schwerpunkt der Arbeit des 64-Jährigen war die Verwaltung der Kitas mit insgesamt 1150 Kindern. Mit dem 2019 gegründeten Kita-Verbund Nordpfalz, dessen Geschäftsführer er war, hat er sich zum Ende seines Berufseinmal allerhand Mehrarbeit aufgehalst.

Wunsch: Mehr Zeit für die Kitas

Für die 13 angegliederten Kitas hätte er sich mehr Zeit gewünscht, merkt Hübner an. Entlastung gab es im März mit der Einstellung einer pädagogischen Gesamtleitung. In den 47 Jahren seines Berufslebens habe sich allerhand verändert, blickt Hübner zurück. „Zu Beginn hat man noch vor dem Pfarrer stramm gestanden“, erinnert er sich. Inzwischen begegne man sich eher auf Augenhöhe. Kirche sei ein „ordentlicher Arbeitgeber“, betont Hübner, allerdings komme es auch hier auf die Vorgesetzten an. Er habe „verschiedene Varianten“ kennengelernt, verrät der 64-Jährige augenzwinkernd und fügt hinzu: „Es menschelt doch überall.“