Richtig gehandelt hat laut Feuerwehr eine Frau in Waldmohr, nachdem ein CO-Melder Alarm geschlagen hatte. Es gab offenbar Probleme mit dem Kamin.

Am späten Ostersamstag wurden die Ehrenamtler der Feuerwehr Waldmohr gegen 21.40 Uhr von der Integrierten Leitstelle Kaiserslautern alarmiert. Ebenso Teile des Gefahrstoffzuges sowie die Feuerwehreinsatzzentrale Süd und der Rettungsdienst.

Bei Renovierungsarbeiten in einem in Holzbauweise errichteten Wohnhaus in Waldmohr hatte kurz zuvor ein CO-Melder ausgelöst und eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration angezeigt. Wie Stefan Reichhart von der Feuerwehr mitteilte, handelte die Bewohnerin richtig und öffnete alle Türen und Fenster. Sie verließ das Haus, parallel rief sie den Notruf über die Rufnummer 112 an.

Schornsteinfeger untersagt Ofennutzung

Vermutlich zog der Kamin eines Kachelofens nicht ordnungsgemäß, so dass die Konzentration weiter anstieg und den Alarm auslöste. Die Feuerwehr erkundete das Objekt und stellte dabei ebenfalls erhöhte CO-Konzentrationen fest. Gleichzeitig wurde der Kamin über die Drehleiter gekehrt, Glanzruß und Glut wurden aus dem Kachelofen entfernt und ins Freie gebracht.

Die Eigentümerin des Hauses konnte nach ambulanter Kontrolle durch den Rettungsdienst daheim bleiben. Die Feuerwehr informierte den Schornsteinfeger, der eine weitere Inbetriebnahme des Kachelofens bis zur Kontrolle untersagte. Die Fahrzeuge des Gefahrstoffzuges wurden beim Einsatz nicht benötigt und konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen.