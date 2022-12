Erhält die Ortsgemeinde in naher Zukunft einen Bouleplatz in der Nähe des Sport- und Spielplatzes? Mit dieser Anregung ist Einwohner Hans Feld an den Gemeinderat herangetreten. Auf dem genannten Areal könnte ein Treffpunkt für alle Generationen entstehen, ein Ort, an dem sich auch Ältere sportlich betätigen könnten, ergänzte Feld. Die Materialkosten für einen Bouleplatz mit einer Fläche von etwa zwölf Metern Länge und drei Metern Breite schätzte Feld auf rund 600 bis 1000 Euro. Der Rat nahm die Idee positiv auf, erwogen wurde eine Realisierung im Zuge der geplanten Dorferneuerung.